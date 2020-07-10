حفيدة رجاء الجداوي تكشف سرا في رسالة مؤثرة

كشفت روضة هندي، حفيدة الفنانة المصرية رجاء الجداوي، في رسالة مؤثرة إلى جدتها التي توفيت مؤخرا بعد معاناة مع فيروس كورونا المستجد.

كما تحدثت روضة هندي عن خفة دم رجاء الجداوي وعدم إلمامها بالأمور التقنية.

وأعربت الحفيدة الوحيدة للفنانة الراحلة، عبر رسالة افتراضية في موقع فيسبوك، عن اشتياقها لجدتها، مشيرة إلى أحداث طريفة كانت تقع بينهما، كأن تساعد هندي جدتها في حفظ النصوص، أو المشاركة في لعبة ورق.

وكانت الجداوي، قد أمضت 43 يوما في مستشفى العزل بالإسماعيلية، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، حتى توفيت الأحد الماضي، عن عمر ناهز 86 عاما.