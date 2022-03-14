حفيد أمير دولة الكويت.. تباحثنا مع الرئيس تبون عدة مجالات الاستثمار

قال الشيخ عبد الله ناصر الصباح حفيد أمير دولة الكويت، أنه تباحث مجالات الاستثمار خلال لقائه مع رئيس الجمهورية. كما أشار مالك شركة الكويت القابضة المالكة لبنك الخليج الجزائر، إلى تطرقه لسبل تطوير الاستثمار بالمشاريع جرى الاستقبال بمقر رئاسة الجمهورية.

واستقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، الشيخ عبد الله ناصر الصباح حفيد أمير دولة الكويت. كما جرى الاستقبال في مقر رئاسة الجمهورية.

ويعتبر الشيخ عبد الله ناصر الصباح مالك شركة الكويت القابضة المالكة لبنك الخليج الجزائر. كما حضر اللقاء مدير ديوان رئاسة الجمهورية، عبد العزيز خلف، ووزير المالية، عبد الرحمان راوية.

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وفي إطار العلاقات التاريخية الراسخة والأواصر الأخوية الوثيقة التي تربط بين الجزائر ودولة الكويت. قام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بزيارة رسمية إلى الكويت يومي 22 و 23 فيفري. تلبية لدعوة كريمة من أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وبهذه المناسبة تقدم الرئيس عبد المجيد تبون بأحر التهاني وأصدق التبريكات لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. متمنيا له دوام الصحة والعافية وللشعب الكويتي الشقيق المزيد من الرقي والازدهار. بحلول الذكرى المزدوجة للعيد الوطني المجيد ويوم التحرير لدولة الكويت الشقيقة.

وحيا في ذات السياق المستوى المتميز للثقافة والممارسة الديمقراطية في المجتمع والمؤسسات الكويتية.

وقد تميز اللقاء الذي جمع الرئيس عبد المجيد تبون مع أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. والمباحثات التي أجراها مع ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح. بالتوافق التام في الرؤى والتطابق الكامل في المواقف حول مجمل القضايا التي تهم البلدين الشقيقين في علاقاتهما الثنائية.