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قناة النهار

حفيد مانديلا في زيارة إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين

بقلم قناة النهار
حفيد مانديلا في زيارة إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين
مانديلا
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حفيد مانديلا في زيارة إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين

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رابط دائم : https://nhar.tv/53t4E
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