قناة النهار حفيد مانديلا في زيارة إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين بقلم قناة النهار نشر في 08 فيفري 2023 - 11:23 مانديلا شارك غرِّد أرسل 102 0 حفيد مانديلا في زيارة إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/53t4E اقرأ أيضا "طالع هابط: الشيخ النوي يوجه رسالة لأصحاب الاموال المكدسة.. "روح ادي دراهمك للبنك قناة النهار 22 جانفي "طالع هابط: السكن في عين تمونشت والبليدة .." كلش حابس وضاربين النح قناة النهار 19 جانفي تساقط كثيف للثلوج بمنطقة ايت لعزيز بالبويرة قناة النهار 23 جانفي طالع هابط: شاهد الفضيحة في مستشفى بولاية سعيدة .. السكانار كان حابس جاء الوالي ولا يمشي قناة النهار 29 جانفي شاهد..هل يلبس وزراء الجزائر أحذية و ألبسة محلية الصنع قناة النهار 30 جانفي سطيف : غياب ثقافة تغيير إطارات العجلات خطر يتزايد مع كل موسم صقيع قناة النهار 31 جانفي بطريقة هوليوودية .. الدرك يوقف شخصين ويحجز 5670 قرص مهلوس بنقاوس قناة النهار 22 جانفي الثلوج تزيّن ولاية البويرة قناة النهار 19 جانفي شاهد لحظة عزف النشيد الوطني "قسما" من داخل مدرجات ملعب نيلسون مانديلا قناة النهار 04 فيفري رئيس الجمهورية : المبادلات التجارية بين الجزائر وإيطاليا حققت في مدة قصيرة نتائج معتبرة قناة النهار 23 جانفي