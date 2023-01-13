حفيد مانديلا يلهب مدرجات ملعب نيلسون مانديلا “الحرية لفلسطين”

ألهب شيف زووليفوليل مانديلا مدرجات ملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي الذي يحتضن فعاليات احتضان شان 2022 بالجزائر.

و تفاعل شيف نيلسون مانديلا بإطلاق عبارة الحب و التقدير للجمهور الجزائري بكلمة “الحرية لفلسطين.. الحرية لفلسطين”.

كما أبدى شيف نيلسون سعادته الكبيرة في حضور الحفل الافتتاحي، و تلقيه دعوة شرف من قبل السلطات الجزائرية.

كما شكر حغيد نيلسون مانديلا المسؤولين عن نجاح الطبعة الإفريقية الحالية التي تحمل توابل جزائرية خالصة.

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