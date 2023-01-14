حفيد مونديلا وزوجته في ضيافة وزيرة الثقافة

أشرفت وزير الثقافة والفنون صورية مولوجي اليوم وبحضور “زويليفليل مانديلا” حفيد الزعيم “نيلسون مانديلا” وحرمه على تنظيم عرض أزياء للألبسة التقليدية الجزائرية على شرف الوفود الرسمية المشاركة في كأس إفريقيا للمحليين بالجزائر.

وحسب بيان الوزارة هذا العرض يندرج في إطار إستراتيجية لمرافقة التظاهرات الدولية والإقليمية التي تحتضنها الجزائر على اختلاف أنواعها. وذلك ما تجلّى من خلال الدورة الـ 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط والدورة 31 لقمة جامعة الدول العربية. وبمناسبة إحتضان الجزائر للبطولة السابعة الإفريقية للأمم المحليين لكرة القدم في الفترة الممتدة من 13 جانفي إلى 4 فيفري 2023.

وعلى هامش عرض أزياء للألبسة التقليدية الجزائرية كرمت وزيرة الثقافة حفيد مونديلا كما تم إلباس زوجته “خيط الروح” المصنوع من الذهب.

و سطّرت الوزارة برنامجًا ثقافيًا وفنيًا ثريًا ومتنوّعًا ستشهده مختلف المؤسسات الثقافية تحت الوصاية والساحات العمومية لمرافقة هذا الحدث الرياضي “شان2022.”

وتهدف مثل هذه النشاطات الثقافية والفنية التي تقام على شرف ضيوف الجزائر، إلى إبراز المقومات والموروث الثقافي الذي تزخر به بلادنا. وتثمين تراثنا الثقافي والحضاري، وكذا ترقية والترويج للسياحة الثقافية.