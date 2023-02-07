حفيد نيلسون مانديلا.. استحداث خط جوي مباشر بين الجزائر وجوهنسبورغ

أعلن، حفيد نيسلون مانديلا، أنه يطمح إلى استحداث خط جوي مباشر بين الجزائر وجوهنسبورغ في جنوب إفريقيا. كما أشار إلى أنه سيغادر الجزائر وقلبه تغمره السعادة، قائلا “فالعائلة أتيحت لها فرصة زيارة بيتها الثاني”.

وقال زويليفيل، “اعتقد أننا سنزور أكثر في الأيام القادمة ونطمح بذلك إلى استغلال كل الفرص”. من أجل “تقرب بلدينا الجزائر وجنوب إفريقيا وعليه نطمح إلى استحداث خط جوي مباشر بين الجزائر وجوهنسبورغ”. و”هذه النقطة بالذات تصبح نقطة انطلاق تسمح للجزائريين بزيارة جنوب إفريقيا”. كما “تسمح لسكان جنوب إفريقيا بزيارة والاستمتاع بالمناظر الجميلة التي تمتلكها الجزائر”.

وأشار حفيد نيلسون مانديلا “لقد سمحت لي الفرصة بزيارة ولاية تيبازة التي أدهشني جمالها “. و”أنا واثق من أن مواطني جنوب افريقيا سيحبون زيارة الجزائر”. و”استكشاف مناظرها الطبيعية وعليه سنواصل العمل من أجل ترقية شراكة متينة بين البلدين”. و”نحن فعلا تشرفنا من هذه الاستضافة خلال كل هذه الفترة بالجزائر “.

واستقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس الاثنين، حفيد الزعيم نيلسون مانديلا، زويليفيل مانديلا. وقد جرى اللقاء في مقر رئاسة الجمهورية، حسب البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية.

وألهب شيف زووليفيل مانديلا مدرجات ملعب “نيلسون مانديلا” بالعاصمة، الذي احتضن فعاليات شان 2022 بالجزائر.

و تفاعل شيف نيلسون مانديلا بإطلاق عبارة الحب و التقدير للجمهور الجزائري بكلمة “الحرية لفلسطين.. الحرية لفلسطين”.

كما أبدى شيف نيلسون سعادته الكبيرة في حضور الحفل الافتتاحي، و تلقيه دعوة شرف من قبل السلطات الجزائرية.

وشكر حفيد مانديلا المسؤولين عن نجاح الطبعة الإفريقية الحالية التي تحمل توابل جزائرية خالصة.