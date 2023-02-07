حفيد نيلسون مانديلا.. “شباب الجزائر يتطور بسرعة ويخدم بلده”

قال حفيد الزعيم الراحل نيلسون مانديلا، إن أكثر ما تأثر له خلال تواجده في الجزائر هو الشباب. مردفا “تأثرت برؤية الشباب القلب النابض لهذه الأمة وهو المحرك الفعلي للاقتصاد”.

كما أشار زويليفيل، إلى أن “الشباب يشكل النسبة الأكبر من حيث تعداد السكان”. مضيفا “شباب يتطور بسرعة ويخدم بلده من أجل ترقيته وإرساء قواعد الديمقراطية فيه”.

وعبّر، حفيد نيلسون مانديلا، عن سعادته بتواجده رفقة عائلته، في الجزائر ولقائه برئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. قائلا “بالنسبة لنا نحن نستلهم من هذا اللقاء ونفتخر به ونحن ننظر إلى الجزائر كموطن للثوار والشهداء”.

كما أشار زويليفيل مانديلا، إلى أن خلال اللقاء، عبر عن وفائه الدائم للشهداء. مضيفا أنه تحدث مع رئيس الجمهورية، “كأفراد عائلة، وتطرقنا إلى التحديات التي تواجهها الجزائر وعن السبل الكفيلة لبناء شراكة وطيدة بين جنوب إفريقيا والجزائر”.

واستقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس الاثنين، حفيد الزعيم نيلسون مانديلا، زويليفيل مانديلا. وقد جرى اللقاء في مقر رئاسة الجمهورية، حسب البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية.

وألهب شيف زووليفيل مانديلا مدرجات ملعب “نيلسون مانديلا” بالعاصمة، الذي احتضن فعاليات شان 2022 بالجزائر.

و تفاعل شيف نيلسون مانديلا بإطلاق عبارة الحب و التقدير للجمهور الجزائري بكلمة “الحرية لفلسطين.. الحرية لفلسطين”.

كما أبدى شيف نيلسون سعادته الكبيرة في حضور الحفل الافتتاحي، و تلقيه دعوة شرف من قبل السلطات الجزائرية.

وشكر حفيد مانديلا المسؤولين عن نجاح الطبعة الإفريقية الحالية التي تحمل توابل جزائرية خالصة.