حفيز شمس الدين يسحب ترشحه لرئاسة المجلس الفرنسي للعبادة الإسلامية

أعلن عميد مسجد باريس، حفيز شمس الدين، سحب ترشحه لرئاسة المجلس الفرنسي للعبادة الإسلامية.

وغرد اليوم السبت، على تويتر، “قررت سحب ترشيحي لرئاسة المجلس الفرنسي للعبادة الإسلامية (CFCM)”.

وقال إنه قرر سحب ترشحه، قصد التفرغ الى منصبه الجديد، كعميد لمسجد باريس.

وفي ذات السياق، أعلن عميد مسجد باريس، دعمه لمحمد موساوي، رئيس اتحاد مساجد فرنسا.