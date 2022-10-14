حفيظة بريكي: الدخول بـ6900 دينار هدفه ملء القاعة بـ”الناس لي تستاهل”

قالت مصمّمة الأزياء، حفيظة بريكي، إنها سعيدة، لنجاح مهرجان التراث التقليدي الذي تم تتنظيمه في الجزائر. كما شبهت حفيظة بريكي نفسها بالفنان والممثل المصري المثير للجدل في الساحة الفنية محمد رمضان. حيث قالت “أنا سعيدة وهذا إشهار مجاني وأنا الحمد لله محمد رمضان الجزائر”.

وعن غلاء ثمن حضور المهرجان الذي بلغ 6900 دينار جزائري، أوضحت حفيظة بريكي، أن هدفها كان ملئ القاعة بالناس التي تستحق فعلا دخول المهرجان. مضيفة “وعندما رأيت أن القاعة لم تكتمل بعد، قمت بخفض سعر الدخول”.

واستدعت، المصممة جملة من صانعي المحتوى والإعلاميين، الفنانين، وكذا الممثلين. على غرار خريج ستار أكاديمي 10 محمد شاهين، الممثلة المصرية ريم البارودي.

وأثارت، تصريحات المصممة المشهورة بحادثة “البقلاوة بالكاكاو”، جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي. حيث رأى البعض أن تشببها بمحمد رمضان تعتبر ثقة زائدة في النفس. والبعض الآخر علق بـ”لاحول ولا قوة الا بالله صار مزالو عباد هك”.