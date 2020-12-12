حفيظة بن ضياف في العناية المركزة بعد عملية جراحية في القلب

تتواجد الفنانة القديرة حفيظة بن ضياف بالعناية المركزة بعيادة “كليرفال” بعد إجراءها لعملية جراحية دقيقة على مستوى القلب،مساء امس الجمعة.

وفي اتصال لـ”النهار اون لاين “مع الفنانة، ردت ابنتها:”والدتي اجرت عملية جراحية دقيقة جدا على مستوى القلب ناجحة والحمد الله”.

“لكنها في العناية المركزة حاليا ولا تستطيع الكلام نظرا لصعوبة العملة ودقتها”.

و تواصل:”و بالمناسبة اشكر كل الذين تنقلوا الى العيادة و سألوا عنها و يتصلون بنا بالاستمرار..”

و تعتبر الفنانة بوضياف واحدة من اهم الوجوه الفنية في الجزائري .

وشاركت حفيظة،56 سنة، في العديد من المسلسلات و الافلام و في رصيدها أكثر من 50 مسلسل وفيلم.

وجسدت من خلالها أدوار مهمة مع أهم المخرجين وأكبر الفنانين نذكر منها على الخصوص مسلسل ” الوصية “، “ليلى والآخرين”.

بالإضافة إلى “عايلة كي الناس”، “المحكمة”، “يد للساحرة ” مع الممثلة بيونة، “البذرة”، “الغزالة “، “المشوار”، “القلادة”، “معاناة امراة”وغيرها.

وكانت أولى خطوات الممثلة القديرة، في السينما والتلفزيون سنة 1967 .