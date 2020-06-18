حفيظ بلعباس:” زطشي فتح الدومينو.. خلوه يخدم”

أعلن المساهم في فريق مولودية وهران، حفيظ بلعباس، عن دعمه لرئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي، بعد تعرضه للعديد من الإنتقادات في الآونة الأخيرة.

وتحدث حفيظ بلعباس لتلفزيون “النهار” على هامش تواجده بفندق الميرديان، خلال إجتماع رئيس الرابطة و روساء أندية الغرب قائلا:

“أنا حفيظ بلعباس أساند رئيس الإتحاد خير الدين زطشي، وأعضاء المكتب الفيدرالي، وأنا مقتنع بالعمل الذي يقومون به ولا يتحكم أي أحد في عقلي، خلي عهدة زطشي تنتهي ولا يجب أن نشوش عليه”.

“الدومينو كان مبلّع منذ 20 سنة.. المكتب الفيدرالي مغلوق الجمعية العامة كذلك، لمذا لا نترك الإنفتاح ونترك زطشي يعمل”.