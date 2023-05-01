حفيظ دراجي أحسن معلق عربي

فاز المعلق الجزائري حفيظ دراجي بالمركز الأول، حيث حصل على الميدالية الذهبية للمعلقين الدوليين العرب.

كما تم حفيظ دراجي من الحصول على 9638 صوت عبر التصويت الالكتروني بمشاركة 12 دولة. وبهذا تأهل إلى بطولة العالم للمعلقين الرياضيين الدوليين والمواهب. بمشاركة أكثر من 16 دولة التي تقام عبر تطبيق الاتحاد الدولي IFMIS.

ومن جهته، عبر حفيظ دراجي، عن سعادته لحصوله على جائزة الميدالية الذهبية للتعليق الرياضي سنة 2022″. “امتناني للاتحاد الدولي للتسويق و الاستثمار الرياضي الذي اشرف على عملية سبر الآراء”. كما عبر عن شكره لكل الذين شاركوا في التصويت”.