حفيظ دراجي: “”التاس” ستنصف اتحاد العاصمة لا محالة”

أبدى الإعلامي الجزائري حفيظ دراجي، ثقته الكبيرة في محكمة التحكيم الرياضي “التاس”، لانصاف فريق اتحاد العاصمة، بخصوص قضيته ضد نادي نهضة بركان المغربي.

وفي منشور عبر صفحته الرسمية على “فايس بوك” قال حفيظ دراجي: “ندرك حجم الحرج الذي وقعت فيه لجان المسابقات، الانضباط، والاستئناف في “الكاف” بسبب الضغوطات المفروضة عليها”.

كما أضاف: “لذلك نقدر ما جاء قي بيان لجنة الإستئناف، التي لم تحدد فيه بنود القوانين التي استندت اليها في قرارها، ما يشكل خطأ في المضمون ، لكن ذلك لم يمنعها من الإشارة في نفس البيان إلى حق الفريق الجزائري في اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي، التي ترفض دائما كل أنواع البروباكاندا السياسية في الرياضة، وتحتكم عادة إلى قوانين “الفيفا” الواضحة قي هذا المجال” .

وتابع حفيظ دراجي: “لذلك ينتظر أن تنصف المحكمة اتحاد الجزائر لا محالة، وحينها يجد الاتحاد الإفريقي نفسه ملزما على الأقل، بإعادة برمجة المواجهة في شكل مباراة واحدة، في بلد محايد، لتحديد المتأهل إلى النهائي”.