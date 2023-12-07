حفيظ دراجي ينفجر في وجه الكاف بسبب محرز

اتهم الإعلامي الجزائري حفيظ دراجي، الإتحاد الإفريقي لكرة القدم أنه يقوم بسياسة الكيل بمكيالين،في إختيار أفضل لاعب إفريقي لهذه السنة.

ووصف حفيظ دراجي ذلك في دفاعه عن الدولي الجزائري رياض محرز، عبر منشوره على الصفحة الرسمية له قرار الكاف “أعجوبة السنة”.

وقال حفيظ دراجي أن التتويجات الفردية والجماعية لم تعد معيارا للتواجد ضمن قائمة المرشحين للفوز بالجوائز الفردية على مستوى الكاف.

كما أضاف دراجي “يبدو أن الإتحاد الإفريقي، اخترع معايير جديدة، عند إعلان القائمة المصغرة لهذا العام والمكونة من صلاح، أوسيمين وحكيمي”.

وختم “رغم تتويج رياض محرز بإنجازات كبيرة إلى أن ذلك لم يشفع له الأمر مثير للإشمئزاز والإستفزاز والضحك”.

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