حفيظ دراجي يُعلن وفاة شقيقه بكلمات مؤثرة

أعلن اليوم الإثنين الإعلامي الجزائري بقنوات “بيين سبورتس” القطرية، حفيظ دراجي، وفاة شقيقه بلقاسم المعروف بـ”نور الدين”.

وفارق شقيق المُعلق الرياضي الشهير الحياة اليوم 11 جويلية في مستشفى بني مسوس بالعاصمة.

دراجي ودع شقيقه برسالة مؤثرة جاء فيها:”أعزي نفسي و أمي وإخوتي وأخواتي وأولاده وزوجته وأصدقاءه ومحبيه”.

كما أضاف حفيظ:”سأفتقدك يا ابن أمي وأبي، لأنك لم تكن مجرد أخ، بل كنت الأخ والأب والصديق، كنت السند وصاحب الفضل علينا جميعا، تحملت ما لا تقدر على حمله الجبال لأن قلبك كان كبيرا ومع ذلك لم يصمد في نهاية المطاف”.

قبل أن يختم:”أحبك كثيرا خويا لعزيز، سأدعو لك حيث أنا الآن أمام الكعبة، وأدعو الله أن نلتقي في جنة النعيم بإذن الله”.