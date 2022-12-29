قناة النهار “حفيظ درّاجي يوضّح ..”ماعندي حتى مشكل مع جمال بلماضي ..ولكن ؟ بقلم قناة النهار نشر في 29 ديسمبر 2022 - 15:12 بلماضي شارك غرِّد أرسل 1057 0 “حفيظ درّاجي يوضّح ..”ماعندي حتى مشكل مع جمال بلماضي ..ولكن ؟ إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/s49UI اقرأ أيضا "وزير الرياضة :" ملعب براقي سيُسمّى بإسم الزعيم نيسلون مانديلا قناة النهار 20 ديسمبر "فيض الروح : رحلة الى دار الآخرة "الشفاعة قناة النهار 24 ديسمبر "فالحلوة والمرّة: أحمد وزوجته يكشفان سرّ الزواج النّاجح "يتقاسمو الحلوة والمرّة قناة النهار 19 ديسمبر برنامج toutes options: المناولة و رفع نسب الإدماج رهان صالون الإنتاج الوطني قناة النهار 24 ديسمبر الإسراع في تسليم المطاعم المدرسية مطلب أولياء تلاميذ المناطق النائية بغليزان قناة النهار 21 ديسمبر جزائريون: الإرشاد السياحي .. مهنة التفرد والتميز قناة النهار 19 ديسمبر "رئيس الجمهورية :" حنا ماذا بينا هذي الأمور ماتزيدش تدخل من الخارج قناة النهار 14 ديسمبر طالع هابط: السلطات تستجيب للنداء وتنهي مشكل الزيڨو بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله قناة النهار 27 ديسمبر بين الإبتزاز.. التشهير والإحتيال..الجـ ـريمة الإلكترونية تتفاقم بالجزائر قناة النهار 29 ديسمبر مجتمع: بشعار كل نهار ورزقه .. متقاعدون يعودون للعمل من جديد قناة النهار 18 ديسمبر