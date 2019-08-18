حقائب مدرسية مجهزة لفائدة 145 ألف تلميذ معوز

أخبار الجزائر
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حقائب مدرسية مجهزة لفائدة 145 ألف تلميذ معوز
بقلم حمزة. ب

أعلنت وزيرة التضامن الوطني غنية الدالية، عن إحصاء أزيد من 145 ألف تلميذ معوز سيستفيدون حقائب مدرسية، قبيل الدخول المدرسي.

وقالت الدالية خلال زيارة قادتها إلى تيبازة إن الصندوق الخاص للتضامن الوطني سيقدم مساعدات تتمثل في حقائب مدرسية مجهزة وكاملة.
وأوضحت الوزيرة أنه سيتم تطهير قوائم المستفيدين من الإعانات المالية التي الموجهة للفئات المعوزة وتحيينها.
كما شددت الوزيرة على حرص مصالحها على محاربة الغش ووصول الإعانات لمستحقيها، من خلال عصرنة آليات العمل الاجتماعي والتضامني.
وأشرفت الوزيرة الدالية رفقة وزيرة البيئة والطاقات المتجددة ووزير التكوين والتعليم المهنيين على افتتاح مخيم كشفي لأطفال فلسطين.
ويقام المخيم بالمركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعاقين ذهنيا بإقليم بلدية الدواودة.


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