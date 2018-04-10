حقائق تسرد لأول مرة عن الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي

ذكر مسؤول مقرب من شخصية الزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي، أنه تعرض خلال فترة حكمه إلى 36 محاولة إنقلاب وإغتيال.

وفي حوار خص به صحيفة “اليوم السابع”، قال المترجم الخاص للعقيد الليبي الراحل، مفتاح المسورى

إن أمريكا والكيان الصهوني كانا يطمعان إلى تقسم الدول العربية من 21 إلى 32 دولة.

مضيفا أنه هذه المخططات التقسيمية إطلع عليها في أرشيف وزارة الدفاع الفرنسية بباريس.

وأشار، إلى أن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي انقلب على الزعيم الراحل لعدة أسباب من أهمها

انسحاب ليبيا من مشروعه “الاتحاد من أجل المتوسط” ومماطلته في تنفيذ العقود الموقعة خلال زيارته لفرنسا.

إضافة لمشروعات كان يعمل العقيد القذافي على تنفيذها وأبرزها الدينار الذهبي الإفريقي الذي يهدد العملات الغربية، والقمر الاصطناعي الإفريقي الذي أطلقه القذافي، والجيش الإفريقي الموحد.