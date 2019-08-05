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حقائق جديدة حول مصرع 4 أشخاص من عائلة واحدة في تيزي وزو

أخبار الجزائر
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حقائق جديدة حول مصرع 4 أشخاص من عائلة واحدة في تيزي وزو
بقلم ياسين. ع

تحصلت “النهار أونلاين” على معطيات جديدة من موقع حادث مصرع 4 أشخاص من عائلة واحدة في المدينة الجديدة بتيزي وزو.

وأوضحت مصادر مطلعة لـ”النهار أونلاين” إن الضحايا هم رب عائلة وأبناؤه الثلاثة، وهم بنتان وولد.
وأضافت المصادر أن الأبناء الثلاثة رفقة والدهم كانوا في زيارة معايدة لوالدتهم التي ترقد بالمستشفى.
وتقول المعطيات المتوفرة إن الضحايا وهم رب العائلة (62 سنة) وابنتيه الكبرى والصغرى (22 و11 سنة) وطفل عمره 13 سنة.
وتفيد معطيات أخرى أن الكارثة اكتشفها فرد آخر من العائلة وهو الابن الأكبر الذي كان برفقة والدته بالمستشفى.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=685176

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