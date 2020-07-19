حقائق جديدة في قضية حادث المرور الذي تسبب فيه صاحب سيارة “الفابيا”

التمس وكيل الجمهورية بمحكمة بير مراد رايس، ظهيرة اليوم الأحد، عقوبات ترواحت بين العامين و4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 100 الف دج في حق ثلاثة متهمين موقوفين في قضية حادث مرور طريق السريع زرالدة – العاصمة.

المتهمون، هم المتهم الرئيسي “ش. عبد الرحمان” و شريكيه “ع. رتيب”و”ك. مالك”، وبالمقابل طالب الضحية بتعويض مادي قدره 300 مليون سنتين جبرا بالاضرار اللاحقة به.

المتهم الرئيسي “ش. عبد الرحمان في تصريحاته اليوم العلنية، أماط اللثام عن الحادث المرور الجنوني، من خلال تصريحاته حين اعترف أن سبب مطاردته للضحية، كان بسبب رفضه التوقف له بعدما اصطدم به في حادث مرور وهذا بغرض تحرير مخالفة.

مردفا أن الضحية هو من ارتكب مناورة بعد اجتيازه بطريقة مفاجئة محاولا الفرار منه، كما أن سبب اصطدام به كان بسبب عدم احترامه مسافة الامان.

إلى ذلك اعترف باقي المتهمين” رايب” و “مالك” ان لا ذنب لهما في وقع على أساس أنهما حاولا تهدئة المتهم الرئيسي إلا أنه واصل قيادة المركبة بتلك الوتيرة لاجل اللحاق بالضحية الذي رفض التوقف لتحرير مخالفة.

من جهته الضحية، حاول اقناع رئيسة الجلسة بأن المتهمين حاولوا قتله من خلال مطاردتهم له بتلك الطريقة غير المسؤولة، موضحا أنه سبب رفضه التوقف لهم لأجل تحرير مخالفة الاصطدام هو خشية اديته.

وأضاف أنه كان يفضل التوقف في حاجز أمني وهذا ما طلبه من السائق ومرافقيه إلا انهم واصلوا العناد بمطاردته، إلى حين وقوع الحادث الذي لولا قدر الله لكان اليوم في عداد الموتى.

هذا وقد ارتات المحكمة إحالة القضية على للمداولة النطق بالحكم 22 جويلية من الشهر الجاري.