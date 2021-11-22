حقائق جديدة وصادمة حول لغز وفاة الأسطورة مارادونا

كشف الطبيب والصحفي “نيلسون كاستور”، تفاصيل وحقائق ومعلومات طبية صادمة متعلقة بأسطورة كرة القدم الأرجنتيني “ارماندو دييغوو مارادونا”.

وخلال نزوله ضيفا بإحدى المقابلات التلفزيونية، كشف كاسترو، عن حقيقة محاولة سرقة قلب الراحل مارادونا. كما صرح عن تفاصيل سرية من السجلات الطبية لللاعب الراحل. بعد مرور سنة عن وفاته.

قلب مارادونا تعرض للسرقة..

كشف الطبيب كاسترو أن بعض المشجعون المتطرفون حاولوا نبش قبر مارادونا وإنتزاع قلبه من داخل الضريح. لكن هذا لم يحدث ومحاولاتهم باءت بالفشل.

وتابع القول، ان الأطباء أخرجوا قلب مارادونا من جسده لأنه كان مهما جدا للتحقيق في ظروف وفاته.

كما كشف كاسترو ، أن قلب الراحل كان كبيرا جدا ويزن نصف كيلوغراما لوجود قصور فيه وكونه لاعب كرة قدم أيضا. مشيرا إلى أن قلب الإنسان العادي لا يزيد وزنه عن 300 غرام.

مضيفا أن النجم البرتغالي الراحل كان مدمنا بشكل مخيف على كل شيء ضار. مشيرا إلى أن أي شخص آخر كان بنفس إدمان مارادونا كان سيموت حتما في سن صغيرا ولا يمكنه التحمل.

كما كان يملك الراحل جسدا قويا له قدرة خاصة على المقاومة وكان من الممكن أن يحظى بصحة أفضل. وقال كاسترو أن مشكلة مارادونا أنه لم يسع مطلقا للحصول على علاج فعال.

سوء الرعاية الطبية السبب المحتمل لوفاة مارادونا

من جهته محامي الراحل دييغو مارادونا قال، أن سوء الرعاية الطبية قد يكون السبب المحتمل لوفاة أسطورة كرة القدم.

مضيفا، أن القضاء الأرجنتيني يحقق مع 7 أشخاص في قضية الوفاة ويواصل عمليات الإستماع إلى شهادات الجميع في القضية منذ شهور. للكشف إذا كانوا قد وفروا الرعاية اللازمة للراحل.

كما قال أن مدة عقوبة السجن في مثل هذه القضايا تتراوح من 8 إلى 25 سنة.

وكشف أن المتهمين السبعة في وفاة أسطورة كرة القدم هم جراح الأعصاب “ليوبولدو لوكى”، والطبيبة النفسية “أغوستينا كاساتشوف”. والطبيب النفسي “كارلوس دياز”، وطبيبة تنسيق الرعاية المنزلية “نانسي فورليني”. إضافة إلى منسق الممرضين “ماريانو بيروني”، والممرضان “ريكاردو عمر ألميرون”، و”داهيانا مدريد”.

وتوفي النجم العالمي دييغو مارادونا في 25 نوفمبر 2020، عن عمر ناهز 60 سنة. كما يعتبر مارادونا آخر من قاد منتخب الأرجنتين للفوز بكأس العالم في مونديال المكسيك.

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