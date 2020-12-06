حقائق صادمة في محاكمة ولد عباس.. استغلال أموال الزوالية في الحملات الانتخابية

كشف محاكمة وزير التضامن الاسبق جمال ولد عباس عن حجم التلاعب الكبير بالملايير من اموال وزارة التضامن وتحويلها عن مقصدها الحقيقي،أين تم استغلال جزء كبير من هذه الاموال لحملات انتخابية

وواصل رئيس الجلسة استجواب المتهم الرئيس جمال ولد عباس

القاضي: أين ذهبت الاموال ؟

ولد عباس: وين راحت ؟ّ

القاضي: انا سألتك وانت تجبني

القاضي: هناك أموال خصصت لحملة رئيس الجمهورية

ولد عباس: عملنا ليل ونهار لماذا لم تتكلموا ما فعلناه في الكوارث الطبيعية

القاضي: ذلك واجبك وزارة التضامن في حالة الكوارث أو مشاكل هناك أموال مخصصة تلك الأموال من رواتب الموظفين هذه خزينة الدولة هي من تضخ الأموال في الوزارة.

القاضي: مآشي يعجبك رياضي تمنحه أموال تاع الرياضيين على الأقل ظهرت لكن نتكلم عن تلك التي لم تظهر.

ولد عباس واش لي ما بانوش؟

ولد عباس: كنا نستعمل أموال الدولة للطفولة المساكين كبار السن ما عشناه لم يعشه أحد في ديار الرحمة عند صلاة الفجر نجد امرأة مطرودة من البيت نحن كنا نتكفل باستقبالهم.

القاضي: وكأنه في وقتك كانت الأموال الله يبارك حتى الجمعيات الخاصة بالطب أخذت الملايير بدون ذكر التي بددت دون معرفة مصيرها.

ولد عباس: في الكوارث الطبيعية 6 زلازل من بينها زلزال عين تيموشنت والمسيلة ليل نهار معهم.

القاضي: يعني عدو الكل عاونتهم ؟

القاضي: من الآمر بالصرف

ولد عباس: الوزير

النيابة:اطلعت على المفتشية العامة للمالية هل بلغك به قاضي التحقيق؟

ولد عباس ليجياف كل سنة كانت تعطينا تقارير

القاضي: لا هو يقصد التقرير الذي يخص الخروقات المرتكبة؟

النيابة: لأنه مخالف للتقارير التي كانت تنجزها الوزارة؟

أسئلة مقتضبة للدفاع الان موجهة للمتهم ولد عباس

القاضي: الشيك الخاص 2 مليار الذي منحته لبركات

ولد عباس: نعم أرسلته له لكن لا أعلم مصيره أرسلته مع عزازن

القاضي لماذا؟

ولد عباس: لاقتناء حافلات

القاضي: حافلات ثاني !

ولد عباس مانيش عارف..يحاول التذكر

ولد عباس: ردا على المحامي ما نبداوش نخلطو شعبان مع رمضان باقي الذاكرة.

القاضي: المهم شمال هدم معك زناقي. و

ولد عباس يروي تفاصيل غير مهمة القاضي توقفه.. هل فيه سؤال اخر

القاضي: زناقي ماذا كان يعمل؟

ولد عباس:كان وزير المال؟