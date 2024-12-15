حقائق صادمة.. هذه تفاصيل حرق وقتل أب لأطفاله الأربعة بغرداية!

كشف حلماط عبد الحليم، وكيل الجمهورية لدى محكمة غرداية تفاصيل وحقائق صادمة ومروّعة، عن إقدام أب على قتل وحرق 4 من فلذة كبده وتجردّه من مشاعر الأبوة والإنسانية.

وأضاف وكيل الجمهورية، خلال عرضه للحقائق في ندوة صحفية اليوم الأحد، أنه وبتاريخ 11 ديسمبر 2024، تلقت مصالح الدرك الوطني اتصالاً هاتفيا بهراوة غرب العاصمة. من قبل المسماة “س.ب” التي قدمت بلاغا بخصوص زوجها الذي أخبرها عن قتل أبنائه القصّر من زوجته الأولى ببلدية العطف ولاية غرداية.

وبعد التدخل السريع للدرك الوطني بهراوة إلى منزل الأخيرة، تم توقيف المشتبه وتحويله لمصالح الدرك ليتأكدوا من المعلومات. كما تم التنسيق مع كتيبة الدرك لغرداية من أجل التوصل لمكان الجثث. ليتنقل بعدها وكيل الجمهورية والدرك والحماية المدنية لمسرح الجريمة وهي منطقة خالية من السكان على مستوى واد نشو بها سكنات طور الإنجاز. أين تم اكتشاف أربع جثث لأطفال صغار متفحمة تتراوح أعمارهم من 4 إلى 11 سنة قرب بالوعة للصرف الصحي طور الإنجاز.

تشريح الجثث والتعرف على هويتهم

وأضاف وكيل الجمهورية، أنه تم إصدار تعليمات للدرك الوطني من أجل فتح تحقيق وتقديم الأطراف. مضيفا أن الطبيبة العاملة بالمستشفى عاينت الجثث. وقامت الشرطة العلمية للدرك الوطني بغرداية بإعداد ملف تقني لمسرح الجريمة، واسترجاع كل الأدلة بمسرح الجريمة. ليتم نقل الضحايا إلى مستشفى تيرشين ابراهيم بغرداية.

وبعد إجراء التشريح على جثث الأطفال الضحايا، تم التعرف وتحديد هويتهم وهم “خ.أ” 11 سنة وشقيقه التوأم “خ.و” و “خ.أ” 5 سنوات “خ.ع” 4 سنوات. وتم التوصل واستخلاص الأسباب الحقيقية للوفاة، والتي تلخصت في أن جميع الضحايا تعرضوا لحروق واسعة النطاق من الدرجة الثالثة. والسبب الرئيسي للوفاة هو الخنق باليد والحرق بسائل قابل للإشتعال واستنشاق بقوة للدخان.

الأب يعترف بجريمته بكل برودة ويتنصّل من مشاعر الأبوة

وبعد تمديد الاختصاص للدرك الوطني لمحكمة الدار البيضاء، تم تحويل المشتبه فيه وسماع أقواله، ليعترف أنه الفاعل الرئيسي نتيجة ضغوطات .وارتكب الجريمة بتاريخ 10 ديسمبر في حدود الثالثة والربع زوالا. مضيفا أنه اصطحب أبنائه الأربعة في رحلة نزهة على متن سارة خاصة على الثانية زوالا. واقتنى دلو من البنزين بسعة 5 لتر ليأخذهم إلى مكان الجريمة. ويقتلهم يحرقهم ويبتعد عن المكان تاركا سيارته وغادر ولاية غرداية نحو العاصمة، بعدما أقدم على كسر هاتفه ورميه. غير أن مصالح الدرك الوطني عثرت على الهاتف وتمكنت من التوصل لمكانه.

وتابع وكيل الجمهورية يقول: “بعد دخول المشتبه فيه إلى منزله في حدود الخامسة صباحاً أخبر زوجته بفعلته. أين هدّأت من روعه وبعد نومه توجهت مباشرة بهراوة غرب للتبليغ عن الجريمة.

وبعد استيفاء اجراءات التحقيق الإبتدائي، تم تقديم المشتبه فيه لمحكمة غرداية اليوم 15 ديسمبر ومتابعته أمام قاضي التحقيق. بتهمة جناية القتل مع سبق الإصرار والترصد على الفروع. جناية استعمال التعذيب وارتكاب أعمال وحشية، وجناية الاغتيال مع التماس أمر إيداع.

وبعد استجواب الجاني من قبل قاضي التحقيق، أصدر في حقه أمر إيداع رهن الحبس المؤقت.

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