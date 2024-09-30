حقائق مثيرة يكشفها رئيس الوزراء البريطاني السابق عن ماكرون

في كتابه الجديد “Unleashed”، استرجع رئيس الوزراء البريطاني السابق علاقته مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون. الذي أراد، حسب قوله، “معاقبة” خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون إن لغة إيمانويل ماكرون الإنجليزية بعيدة كل البعد عن الكمال.

وفي كتابه الجديد Unleashed، الذي نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية مقتطفاً منه يوم أمس الأحد. يسخر رئيس الحكومة المحافظ السابق علناً من رئيس الجمهورية الفرنسي أو بالأحرى من لهجته.

وبينما كان الرجلان في حدائق داونينج ستريت في جوان 2020 بمناسبة إحياء ذكرى دعوة الجنرال ديغول لخطاب المقاومة، زُعم أن ديلين، كلبة بوريس جونسون، عطلت الاحتفال.

كما يقول بوريس جونسون: “هل هذا هو دورك. من الواضح أن اللغة الإنجليزية مكسورة للغاية”.

ويكتب بوريس جونسون في كتابه أنه إذا كان رئيس الجمهورية الفرنسي “ساحرا” وكان الرجلان يتفقان في كثير من الأحيان. على عدة مواضيع مهمة، فإن إيمانويل ماكرون يريد “معاقبة” خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

عشاء سري عام 2021 على الغواصات الأسترالية

ويأخذ المستأجر السابق في داونينج ستريت مثالاً على موضوع الهجرة ووصول المهاجرين الذين يعبرون القناة يوميًا تقريبًا.

كما أضاف: “بدا لي على الأقل أنه من الممكن أنه كان يستخدم القضية كسلاح من خلال السماح للمهاجرين بالعبور بهدوء. بأعداد كافية لإثارة جنون الرأي العام البريطاني وتقويض إحدى أهم حقائق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي”.

ويروي رئيس الوزراء السابق أيضًا مقابلة تحدث فيها عن إمكانية بناء طريق يربط فرنسا بالمملكة المتحدة.

ويتذكر بوريس جونسون: “كان من العبث أن يكون اثنان من أكبر الاقتصادات في العالم مرتبطين بخط سكة حديد واحد فقط. ألم يحن الوقت لإنشاء رابط طريق جديد عبر القناة؟”.

ويوضح أن إيمانويل ماكرون رفض العرض “بشكل مفاجئ بعض الشيء. وكأنه شعر بالفزع فجأة من فكرة عبور البريطانيين جسرا للذهاب إلى بلاده ذات الكثافة السكانية المنخفضة نسبيا”.

يقول بوريس جونسون إنه انتقم “بطريقة رائعة” بعد بضعة أشهر، في جوان 2021، خلال اجتماع مجموعة السبع.

ويوضح رئيس الوزراء البريطاني السابق أنه نظم عشاءً سرياً مع نظيره الأسترالي والرئيس الأميركي جو بايدن.

والهدف من هذا هو إلغاء العقد الفرنسي الأسترالي المتعلق بطلب 12 غواصة. وإنشاء تعاون عسكري ثلاثي بين المملكة المتحدة وأستراليا والولايات المتحدة.