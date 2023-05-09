حقاص :” واثق من حضور الجمهور الجزائري خلال مواجهة المغرب”

أبدى السعيد حقاص مدير الشباب والرياضة لولاية قسنطينة ثقته الكبيرة في تواجد غفير للأنصار في مدرجات ملعب الشهيد حملاوي غدا.

و ذلك بمناسبة مباراة المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة أمام منتخب المغرب.

وقال السعيد حقاص في تصريح لـ “النهار ” اليوم الثلاثاء “شرعنا في بيع التذاكر منذ يوم أمس، تسجيل أكثر من 6000 شخص سجّل و ننتظر تحصله على التذكرة”

كما أضاف حقاص “طرحنا 22 ألف تذكرة للسماح لمتابعة مباراة الجزائر والمغرب بملعب الشهيد حملاوي، أعلم جيّدا أن الجمهور القسنطيني يعشق كرة القدم”.

وختم حقاص “متيقّن بحضور الجزائريين بشكل كبير”.

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