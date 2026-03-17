جامعة باتنة 2 تتوّج بالذهب في معرض جنيف الدولي للاختراع

حققت جامعة باتنة 2 إنجازًا علميًا مميزًا بعد تتويجها بالميدالية الذهبية خلال مشاركتها في المعرض الدولي للاختراع بجنيف 2026. في طبعته الحادية والخمسين التي احتضنتها جنيف بسويسرا، خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 15 مارس 2026.

ومثّلت الجامعة الجزائر في هذا الحدث العلمي الدولي من خلال مشروع مبتكر بعنوان “غرفة تبريد شمسية ذات عطالة حرارية” (La chambre froide solaire à inertie thermique - CFSIT). أشرف عليه الأستاذان إسماعيل حسان وعبد الهادي بشير.

وقد تمكن هذا المشروع من نيل إعجاب لجنة التحكيم الدولية. ليتوج بالميدالية الذهبية في فئة الطاقات المتجددة.نظير ما يقدمه من حلول فعالة وصديقة للبيئة في مجال التبريد باستخدام الطاقة الشمسية.خاصة في المناطق التي تعاني من نقص في مصادر الطاقة التقليدية.

ويعكس هذا التتويج المستوى المتقدم للبحث العلمي في الجامعات الجزائرية، ويؤكد قدرة الكفاءات الوطنية على الابتكار والمنافسة .في المحافل الدولية، من خلال تقديم مشاريع ذات قيمة مضافة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.