حقن رجاء الجداوي ببلازما المتعافين من كورونا وأمل جديد لإنقاذها

لجأ الفريق المعالج للفنانة المصرية، رجاء الجداوي، لأمل جديد لإنقاذها من المرض الذي تسببه الإصابة بفيروس كورونا.

وحسب موقع “سيدتي”، تم الحصول على جرعات من “بلازما” المتعافين من المرض، وتم حقن الجداوي، بجرعتين كاملتين على مدار يومين متتاليين.

وأضاف ذات المصدر، أنه وبعد حقنها بالبلازما، انخفضت درجة حرارة الجداوي، إلى 37 درجة.

هذا وتتواجد الفنانة المصرية القديرة حاليا، في غرفة الرعاية المركزة، حيث كانت تعاني من تدهور في المناعة والتهاب في الرئة “مستقر” لا يزيد لدرجة حدوث أزمات تنفسية.

و بنفس الوقت، فإن الحالة الصحية لرجاء الجداوي، لا تتحسن رغم وضعها على جهاز خاص لزيادة كفاءة التنفس، كما أنها حصلت على عقاقير خاصة لزيادة المناعة.

ونقل ذات المصدر، عن الفريق المعالج للجداوي، إن الفنانة ستبقى في غرفة الرعاية المركزة لحين تماثلها للشفاء التام.