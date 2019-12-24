حقن سيدة حامل بدم ملوث في معسكر.. الحبس 18 شهرا لرئيس مصلحة وطبيب و3 ممرضات

أدانت الهيئة القضائية لدى مجلس قضاء معسكر يوم أمس رئيس مصلحة حقن الدم وطبيب و3 ممرضات بمخبر المؤسسة الإستشفائية العمومية مسلم الطيب بعقوبة 18 شهرا حبسا نافذا وغرامة المالية قدرها 10 ملايين سنتيم بتهمة الإهمال وعدم أخذ الحيطة المفضي لمرض معد واقتراف التزوير في محررات رسمية.

وكانت النيابة العامة قد التمست تسليط أقصى العقوبة في حقهم مع أمر إيداع في الجلسة.

للتذكير فإن القضية تتعلق بسيدة حامل تبلغ من 26 سنة كانت ضحية تعرضها للإصابة بفيروس السيدا خلال تواجدها بالمؤسسة الإستشفائية المذكورة من أجل وضع مولودها أعقبه إخضاعها لعملية قيصرية أين تمت الإستعانة بكيس دم ملوث بفيروس سيدا.

مما أفضى بزوجها إلى القيام بتقديم شكوى أمام القضاء و الإستماع إلى إفادات جميع الأطراف .