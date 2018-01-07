حقوقيون يقترحون إنشاء مجالس مستقلة للصلح بين الزوجين

إقترح مجموعة من الحقوقيون، إنشاء مجالس مستقلة للصلح بين الزوجين، وتعنى فقط بشؤون الاسرة.

وقالت، وردة مجاهد رئيسة الجمعية الوطنية للحقوقيات الجزائريات، على الوزارة الوصية الأخد بعين الاعتبار ماهي أليات الحد من التفكك الأسري.

وأضافت، أنه لايعقل أن يكون الوسطاء في كل الفروع، إلا في أهم فرع في هذا المجتمع، ألا وهو الأحوال الشخصية.

كما صرح، علي بوخلخال رئيس جمعية الوطنية للوسطاء القضائيين، أن تفعيل الوساطة القضائية في ماة العائلات، تجنبنا حتى 75% من الطلاق.

وللإشارة، فقد بلغ عدد الطلاق في الجزائر68 ألف حالة في سنة 2017 .