إعــــلانات
الرياضة

حقي:”الجزائر قادرة على إحتضان الكان رغم منافسة الدول الأخرى”

بقلم فيصل زيان بوزيان
حقي:”الجزائر قادرة على إحتضان الكان رغم منافسة الدول الأخرى”
  • 239
  • 0

عبر الدولي التونسي السابق، كريم حقي، عن جاهزية الجزائر، لإحتضان كأس أمم إفريقيا 2025، والتي أودعت ملفا لإحتضانها مؤخراً.

وتحدث حقي في قاعة المؤتمرات بملعب نيلسون مانديلا:”لم أحل بالجزائر منذ مدة، والشيئ اللذي لاحظته أن المنشئات الرياضية والبنى التحتية في الجزائر في المستوى ونفتخر بذلك”.

وأضاف كريم حقي:”المنتخب الجزائري أدى الأهم بالفوز ضد ليبيا والمردود سيتحسن في مرور المباريات، وعدة لاعبين يمتلكون مستوى جيد”.

وأوضح كريم حقي:”الجزائر قادرة على إحتضان الكان، وتملك حظوظ وفيرة في ذلك رغم المنافسة الكبيرة، خاصة وأن الجزائر لم تحتضن الكان منذ مدة”.

رابط دائم : https://nhar.tv/NqEjh
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر