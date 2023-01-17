حقي:”الجزائر قادرة على إحتضان الكان رغم منافسة الدول الأخرى”
بقلم فيصل زيان بوزيان
عبر الدولي التونسي السابق، كريم حقي، عن جاهزية الجزائر، لإحتضان كأس أمم إفريقيا 2025، والتي أودعت ملفا لإحتضانها مؤخراً.
وتحدث حقي في قاعة المؤتمرات بملعب نيلسون مانديلا:”لم أحل بالجزائر منذ مدة، والشيئ اللذي لاحظته أن المنشئات الرياضية والبنى التحتية في الجزائر في المستوى ونفتخر بذلك”.
وأضاف كريم حقي:”المنتخب الجزائري أدى الأهم بالفوز ضد ليبيا والمردود سيتحسن في مرور المباريات، وعدة لاعبين يمتلكون مستوى جيد”.
وأوضح كريم حقي:”الجزائر قادرة على إحتضان الكان، وتملك حظوظ وفيرة في ذلك رغم المنافسة الكبيرة، خاصة وأن الجزائر لم تحتضن الكان منذ مدة”.
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