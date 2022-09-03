حقيبة وأدواتها المدرسية لتلاميذ الطور الابتدائي

أعلنت العديد من البلديات، على غرار “ماكودة” تيزي وزو، “قريقر” في تبسة، والمنيعة، عن توفير الأدوات المدرسية والمحافظ. كما أوضحت البلديات، ان القرار يخص كل تلاميذ الطور الابتدائي دون استثناء.

ولاقت مثل هذه المبادرات استحسان المواطنين والعائلات، حيث رحبوا بها وطالبوا بتعميمها في ولايات أخرى.

للإشارة، بدأت فكرة التكفل بالمحافظ والأدوات المدرسية لهذه الفئة، من بلدية ماكودة التابعة لولاية تيزي وزو. ثم بلدية قريقر التابعة لولاية تبسة، حيث تكفل المجلس الشعبي البلدي بالأدوات المدرسية بتغطية 100 بالمائة/بالمائة. أما بالنسبة للطور المتوسط والثانوي تكون خاصة إلا بفئة اليتامى.

في حين، اعلن من جهته، رئيس المجلس الشعبي البلدي للمنيعة، عن إقتناء الحقيبة المدرسية بسبب الارتفاع الكبير الذي شهدته الأسواق. وبهدف التخفيف عن الأولياء من تكاليف الدخول المدرسي والاجتماعي. كما سيتم تسليم هذه الأدوات للتلاميذ المعنيين مباشرة بعد الدخول المدرسي.

وشهدت أسعار الأدوات المدرسية ارتفاعا رهيبا قبيل الدخول المدرسي، حيث تراوحت الزيادات مابين 20 إلى 100 بالمائة خاصة في الأدوات المستوردة. كما فاقت قيمة محفظة تلميذ في الطور الإبتدائي 5 آلاف دينار.

وحسبما استسقته “النهار أونلاين” من بعض المحلات المخصصة لبيع الأدوات المدرسية، فقد ارتفعت الأسعار مؤخرا نظرا لقلة إستيراد هذه المواد وغلاء المواد الأولية في السوق الدولية. خصوصا وأن نسبة 90 بالمائة من المواد المدرسية التي تعرض في السوق الوطنية يتم استيرادها من الخارج.

كما أكد بعض الباعة، أن الأسعار ارتفعت كثيرا أين كلفت محفظة لتلميذ في الطور الإبتدائي أكثر من 5 آلاف دينار. وسعر المحافظ المدرسية إرتفع قليلا مقارنة بالكراريس التي ارتفعت كثيرا بسبب ارتفاع سعر الورق. حيث بلغ سعر حزمة من الورق في حدود 900 دج. المحفظة من 1500 إلى 3 آلاف دينار. فيما بلغ سعر المقلمة 420 دج. والمئازر من 1000 إلى 2200 دينار لفئتي الذكور والإناث.