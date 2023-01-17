حقي:”تنظيم الجزائر للشان في المستوى.. وهذه أحسن نسخة”
بقلم فيصل زيان بوزيان
تحدث اليوم الثلاثاء، الدولي التونسي كريم حقي، عن تنظيم الجزائر لكأس أمم إفريقيا للمحليين.
وصرح حقي في قاعة المؤتمرات بملعب نيلسون مانديلا:”بصفة عامة تنظيم منافسات كرة القدم تتحسن مع مرور الوقت “.
وأضاف المتحدث:”شان الجزائر هو أحسن نسخة والجزائر لها تقاليدها في التنظيم وأهداف في المستقبل هذا التنظيم مهم ويساعد لإحتضان منافسات أخرى”.
وأوضح الدولي التونسي السابق كريم حقي:”التنظيم جد إيجابي وأنا كشخص تونسي شعرت بذلك”
وختم حقي تصريحاته:”العديد من اللاعبين السابقين، نجحوا في التدريب إفريقيا وهذا مشرف مثل بوقرة بلماضي سيسي وسونغ”.
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