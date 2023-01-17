حقي:”تنظيم الجزائر للشان في المستوى.. وهذه أحسن نسخة”

تحدث اليوم الثلاثاء، الدولي التونسي كريم حقي، عن تنظيم الجزائر لكأس أمم إفريقيا للمحليين.

وصرح حقي في قاعة المؤتمرات بملعب نيلسون مانديلا:”بصفة عامة تنظيم منافسات كرة القدم تتحسن مع مرور الوقت “.

وأضاف المتحدث:”شان الجزائر هو أحسن نسخة والجزائر لها تقاليدها في التنظيم وأهداف في المستقبل هذا التنظيم مهم ويساعد لإحتضان منافسات أخرى”.

وأوضح الدولي التونسي السابق كريم حقي:”التنظيم جد إيجابي وأنا كشخص تونسي شعرت بذلك”

وختم حقي تصريحاته:”العديد من اللاعبين السابقين، نجحوا في التدريب إفريقيا وهذا مشرف مثل بوقرة بلماضي سيسي وسونغ”.