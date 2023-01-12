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الرياضة

حقي:”سعيد بحضوري حفل إفتتاح الشان.. والجزائر تملك تقاليدها الرياضية”

بقلم فيصل زيان بوزيان
حقي:”سعيد بحضوري حفل إفتتاح الشان.. والجزائر تملك تقاليدها الرياضية”
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عبر لاعب المنتخب التونسي السابق، كريم حقي، عن سعادته بالدعوة لحضوره حفل إفتتاح شان الجزائر 2022.

وصرح كريم حقي اليوم الخميس، لقناة النهار بعد حلوله بمطار هواري بومدين:”سعيد بتواجدي في بلد الجزائر الشقيق، لحضور افتتاح الشان”.

وأضاف مدافع المنتخب التونسي السابق:”الجزائر يملك تقاليده الرياضية المعروفة، شهدنا بنية تحتية رائعة تليق ببلد كالجزائر تنظيم كبير”.

وأضاف المتحدث:”سعداء كتونسيون مقاسمتكم هذا العرس كوننا نتوقع من الجزائر ان تشرف البلدان العربية مثلما قامت به قطر في كأس العالم”.

رابط دائم : https://nhar.tv/OZSvv
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