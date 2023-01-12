حقي:”سعيد بحضوري حفل إفتتاح الشان.. والجزائر تملك تقاليدها الرياضية”
بقلم فيصل زيان بوزيان
عبر لاعب المنتخب التونسي السابق، كريم حقي، عن سعادته بالدعوة لحضوره حفل إفتتاح شان الجزائر 2022.
وصرح كريم حقي اليوم الخميس، لقناة النهار بعد حلوله بمطار هواري بومدين:”سعيد بتواجدي في بلد الجزائر الشقيق، لحضور افتتاح الشان”.
وأضاف مدافع المنتخب التونسي السابق:”الجزائر يملك تقاليده الرياضية المعروفة، شهدنا بنية تحتية رائعة تليق ببلد كالجزائر تنظيم كبير”.
وأضاف المتحدث:”سعداء كتونسيون مقاسمتكم هذا العرس كوننا نتوقع من الجزائر ان تشرف البلدان العربية مثلما قامت به قطر في كأس العالم”.
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