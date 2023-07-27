حقيقة أنباء وفاة شيرين عبد الوهاب

إنتشرت خلال الساعات الأخيرة، أنباء عن وفاة الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، مما أثار حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت عدد من الصحف المحلية من مصادر مقربة من شيرين عبد الوهاب أنها بخير وأفضل حال. وأن الأنباء التي تتردد عن مرضها أو وفاتها ما هي إلا مجرد شائعات لا صحة لها.

كما أصدر ياسر قنطوش، محامي شيرين عبد الوهاب، بياناً للرد على تلك الأنباء المتداولة على المواقع.

وأهاب محامي الفنانة، بعدم تداول تلك الشائعات مطالباً بتحري الدقة فيما ينشر عنها من أخبار.

مؤكداً أن مكتبه سيتتبع مصدر تلك الشائعات لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يطلقها دون دليل أو مراعاة لحرمة الحياة الخاصة لها.

ومن جهتها عبرت نقابة المهن الموسيقية عن استهجانها نشر بعض المواقع الإخبارية، خبر وفاة شيرين عبد الوهاب دون تحري الدقة أو الرجوع لمصادر مقربة منها.

وعلق محمد عبدالله، المتحدث باسم نقابة النهن الموسيقية مؤكداً أن الأمر مجرد شائعة. ولم يصدر عن النقابة أو إدارة أعمالها حديث حول هذا الأمر.

وكانت الشائعات قد زعمت وفاة شيرين عبد الوهاب بأزمة قلبية مفاجئة. وانتشرت بشدة على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة أنها لا تظهر كثيراً على السوشيال ميديا.

هذا وتستعد شيرين عبد الوهاب لإحياء حفل غنائي ضمن فاعليات موسم الجميرز الذي يقام في المملكة العربية السعودية يوم 25 أوت.

كما انتهت أيضاً خلال الأيام الماضية من تسجيل أغنية جديدة بالتعاون مع الفنان تامر عاشور بعنوان الدنيا علمتني.

فيما أعلنت شيرين عبد الوهاب عن تعاونها مع زوجها حسام حبيب في أغنية جديدة من المقرر طرحها قريبا.