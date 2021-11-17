حقيقة إجراء قصي خولي لعملية تجميل بقيمة 90 ألف دولار

تحدث الممثل السوري ​قصي خولي، لأول مرة، عن​ الأخبار التي انتشرت عن خضوعه لعملية تجميل في وجهه بقيمة 90 ألف دولارًا.

وأثار ظهور الفنان، قبل فترة، بوجه متغير كثيرا، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الفنان، في مقابلة لبرنامج “mbc trending” إنه خضع لحقن البوتوكس في وجهه، وذلك من أجل الشخصية التي يلعبها في مسلسله الجديد.

ونفى خولي، خضوعه لعملية تجميل تبلغ كلفتها 90 ألف دولار أميركي، لأن ذلك يضر به كممثل.

وأورد الفنان، إن ما قام به ليس إلا تغييرا بسيطا في وجهه من أجل الشخصية يدوم لأشهر قليلة.

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هذا وكان الممثل السوري قصي خولي، قد شوق متابعيه قبل أشهر لجديده، عبر صفحته على تويتر.

ونشر الفنان صورة له من كواليس التصوير أين ظهر بشطل مختلف كثيرا، مشوقا متابعيه لأجدد أعماله الفنية.

وعلق خولي على الصورة قائلا: “”مسلسل توتر عالي قريباً، الله ولي التوفيق”.

ويحضر الفنان للعمل الجديد، بالتعاون مع شركة صباح إخوان للإنتاج الفني.

وحقق قصي خولي، نجاحاً كبيراً في الموسم الرمضاني الماضي، من خلال مشاركته في بطولة مسلسل “عشرين عشرين” من بطولة نادين نسيب نجيم.

ويعيش النجم السوري قصي خولي حالياً حالة من النشاط الفني ويحرص دائماً على تشويق متابعيه لأعماله الجديدة.

ومن المنتظر أن يبدأ عرض هذه الأعمال تدريجاً على المنصات الالكترونية قبل أن يبدأ عرض مسلسل جديد ضمن السباق الرمضاني.

ويستكمل خولي تصوير مسلسل “الوسم” الذي تشاركه في بطولته مجموعة من النجوم، بينهم: ختام اللحام، ريم نصر الدين، سارة أبي كنعان وسعيد سرحان.

والمسلسل وهو من إنتاج “شركة الصبّاح”، وفكرة وإشراف قصي خولي، وقصة وسيناريو وحوار بسيم الريس وقصي، وإخراج سيف السبيعي.

وتتناول أحداثه حالات الخوف والبارانويا التي تؤثر في طبيعة العلاقات. والمسلسل خاص بالمنصات وهو مؤلف من ثماني حلقات.

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