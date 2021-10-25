حقيقة إرتداء إليسا لدرع واقي ضد الرصاص في حفلها بالعراق

انتشرت صور للفنانة اللبنانية إليسا على منصات التواصل الاجتماعي، من حفلها الأخير الذي أحيته في العراق، حيث تساءل المتابعون عن حقيقة ارتداء الفنانة لدرع واقي ضد الرصاص، وهو ما آثار حالة واسعة من الجدل.

وبدت إليسا في الصور وكأنها ترتدي درعا تحت الفستان الذي تألقت به في سهرة الجمعة، وتكهن الجمهور بارتدائها درعا واقيا ضد الرصاص.

ونفت الفنانة إليسا بشكل قاطع ما تردد حول ارتدائها للدرع الواقي خلال الحفل عبر حسابها “إنستغرام”، وطلبت من جمهورها عدم التطرق إلى هذا الموضوع مرة أخرى.

وكتبت إليسا: “زيارتي إلى بغداد كانت زيارة بين أهلي وناسي وأشخاص بحبن وبيحبوني.. ما كنت بحاجة لا لدرع واقي ولا لغيرو وكل هالكلام سخيف وما إلو أي مصداقية”.

وعلى الرغم من نفي إليسا، أكد أحد المصادر الذى كان ضمن المسؤولين عن تنظيم الحفل، حقيقة ارتداء إليسا الدرع الواقي ضد الرصاص، وأوضح في تصريحاته لـ”الوطن”، أن هذا الإجراء كان ضروري خاصة أن الحفل يقام على مسرح مفتوح، ويأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التأمينية التي تم وضعها قبل الحفل، وذلك تحسبًا لأي سيناريو.

وأوضح المصدر، أن ارتداء إليسا للدرع لا يتنافى مع شعورها بالأمان، قائلا: “الشعور بالأمان لا يتنافى مع الحيطة والحذر الذي يعتبر شيء مطلوب وضروري، ولا يخفي على أحد أن الوضع في العراق غير مستقر بشكل كافي، ولذلك يجب أن نكون على أتم الاستعداد لذلك”.

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