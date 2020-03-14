حقيقة إصابة الرئيس الإيراني بفيروس كورونا

كذبت طهران، بعض التقارير الإعلامية، التي أفادت بأن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، ونائبه إسحاق جهانغيري، مصابين بفيروس كورونا.

وقال وزير النقل الإيراني، محمد إسلامي، في تصريح صحفي أدلى به صباح اليوم السبت، إن روحاني وجهانغيري لم يصابا بفيروس كورونا.

وسجلت في إيران، حسب الإحصائية الرسمية الأخيرة، 12729 إصابة بفيروس كورونا، منهم 611 متوفيا.

ونشرت وكالة “فارس” الإيرانية سابقا، قائمة للمسؤولين المصابين بالفيروس شملت أسماء جهانغيري ووزير الصناعة والتجارة، ووزير الثقافة والسياحة.

وتحدثت بعض التقارير الإعلامية لاحقا عن إصابة الرئيس الإيراني بالفيروس جراء اتصاله بالمصابين في محيطه.