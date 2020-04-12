حقيقة إصابة النجمة المصرية منى زكي بفيروس كورونا!

ضجت مواقع التواصل الإجتماعي، في الساعات القليلة الماضية، بخبر إصابة الممثلة المصرية منى زكي ومساعدتها، بفيروس كورونا.

وجاء في هذه الأخبار، أن مرض الفنانة، أدى إلى توقف تصوير مسلسلها “​تقاطع طرق​”.

وهو ما تم نفيه مع التأكيد على أن أسرة المسلسل بخير، ولا صحة لإصابة منى زكي أو أي من فريق العمل بالفيروس، بحسب ما علم موقع “الفن”.

وأضاف ذات المصدر، بأن هناك بالفعل أزمة قد تطيح بعرض المسلسل في رمضان المقبل، حيث أنه قد كان لا بد أن يتم تصوير بعض المشاهد في أمريكا.

وقد حاول صُنّاع العمل إيجاد حلاً بديلاً، لكي يتم عرض المسلسل في رمضان المقبل، ولكن وحتى الآن، لم يتم إيجاد بديلاً عن السفر.