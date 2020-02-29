حقيقة إصابة النجم العالمي جاكي شان بفيروس كورونا

فن وثقافة
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حقيقة إصابة النجم العالمي جاكي شان بفيروس كورونا
بقلم نادية بن طاهر

فند الممثل الصيني الشهير، جاكي شان، خبر إصابته بفيروس كورونا المستجد، عبر صفحته الرسمية على انستغرام.

وضجت مواقع التواصل والصفحات الإخبارية، في اليومين الأخيرين، بشائعات حول إصابة النجم الصيني بفيروس كورونا.

ويعود سبب الإشاعات، بعد أن زعم البعض أنهم شاهدوا جاكي شان، بصحبة ضباط شرطة في هونغ كونغ، وذلك بالتزامن مع وضع أكثر من 50 ضابطاً صينياً في الحجر الصحي.

وحسب ما أوردته صحيفة “ذا ستاندرد” الصينية، تبين أن جاكي شان كان متواجداً في موقع مختلف يبعد 30 دقيقة عن مكان الحدث الذي انتشرت فيه العدوى.

وكتب جاكي شان على صفحته بانستغرام: “أولاً.. أود اغتنام الفرصة لقول شكرا لكل من اهتم، أنا في صحة جيدة جداً وآمن، ولم أخضع للحجر الصحي”.

جاكيشان


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