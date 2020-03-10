حقيقة إصابة طالب بكلية اللغات في عنابة بفيروس كورونا

فند مدير كلية اللغات سيدي عاشور في عنابة، خبر إصابة طالب ماستر بالكلية، بفيروس كورونا، بعد إنتشار أخبار حول الموضوع، على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي.

وأكد مدير الجامعة في بيان رسمي، أن الخبر لا أساس له من الصحة، بل أن الأمر مجرد شائعات باطلة لا غير، وخير دليل على عدم صحة هذا الخبر أن كلية اللغات تقع بقطب البوني وليس بسيدي عاشور.

كما طمأن مدير الجامعة أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بالفيروس بكافة أقطاب جامعة باجي مختار عنابة، وأن الدروس تسير بصورة عادية بكافة الاقسام.

وتداولت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بعنابة، أخبارا مفادها تسجيل أول حالة كورونا في عنابة وإصابة طالب ماستر بكلية اللغات – سيدي عاشور.