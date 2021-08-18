حقيقة إصابة عادل إمام بفيروس كورونا

عادت شائعات إصابة الممثل المصري القدير عادل إمام بفيروس كورونا إلى الواجهة، وإنترت بقوة على مواقع التواصل خلال الساعات الأخيرة.

وحسب موقع “سيدتي”، نفى مصدر مقرب من عادل إمام، صحة الشائعات المتكررة حول إصابته بفيروس كورونا.

وأكد ذات المصدر، أن الفنان تعود طوال السنوات الماضية قضاء أشهر الصيف كاملة برفقة أبنائه وأحفاده في الساحل الشمالي.

مضيفا إن عادل إمام، يتمتع بصحة جيدة للغاية، ولا يظهر في الحفلات والمناسبات العامة بسبب التزامه الشديد بالإجراءات الاحترازية لمنع الإصابة بفيروس كورونا.

وأشار ذات المصدر، إلى أن الشائعات المتكررة حول إصابة الفنان بفيروس كورونا، تسبب الكثير من الحزن لعائلته.

ومن جهة أخرى، نفى ذات المصدر، وجود قرار نهائي من عادل إمام باعتزال التمثيل وتوقف مشواره الفني عند مسلسله الأخير “فلانتينو” الذي عرض في موسم رمضان 2020.