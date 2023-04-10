حقيقة إنتحار الفنان سعد لمجرد في السجن

تداولت العديد من المواقع الإعلامية وصفحات مواقع التواصل الإجتماعي، خبرا مفاده انتحار الفنان المغربي سعد لمجرد في سجنه الإنفرادي، بباريس.

ويقضي الفنان، عقوبة الحبس لمدة 6 سنوات، بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية.

وأشارت بعض المواقع الإخبارية إلى أن محامي لمجرد كشف أن موكله حاول الانتحار، نتيجة معاناته من حالة اكتئاب شديدة.

فيما كذبت العديد من المواقع الأخبار المتداولة، نافية كل ما يشاع حول لمجرد. ومؤكدًة أن الأخبار ما هي إلا حملات لتشويه صورة الفنان المغربي.

وكانت إشاعات مشابهة قد انشترت سابقا، فبالعودة لعام 2016، تداولت مواقع خبرا يفيد محاولة لمجرد الانتحار أثناء تواجده في السجن.

يُشار إلى أن زوجة لمجرد، غيثة العلاكي، كانت عرضة لمثل هذه الشائعات أيَضًا، إذ نشرت بعض المواقع، خبرا يشير إلى انتحارها بعد صدور حكم سجن زوجها.