حقيقة انضمام شرقي إلى المنتخب الفرنسي الأول

انتشرت صور مهاجم أولمبيك ليون، الفرانكو-جزائري، ريان شرقي، مساء اليوم الأربعاء، رفقة لاعبي المنتخب الفرنسي الأول. ليزيد الشائعات حول انضمامه إلى تدريبات منتخب الديكة الأول، وحسمه اختياره الدولي.

لكن الحقيقة أن صور ريان شرقي التي انتشرت له رفقة لاعبي المنتخب الفرنسي الأول. نشرها اللاعب عبر حسابه الرسمي على أنستغرام. أثناء لقائه بنجوم الديكة، بمركز التدريبات كليرفونتين، قبل تنقل أشبال المدرب ديديي ديشان إلى مدينة سبليت، لمواجهة كرواتيا، غدا الخميس، ضمن مباريات الدور ربع النهائي لدوري الأمم الأوروبية.

ولحد الساعة، لم تعلن الاتحادية الفرنسية لكرة القدم انضمام لاعب أولمبيك ليون، ريان شرقي، إلى المنتخب الأول، لتعويض لاعب إنتير ميلان المصاب، ماركوس تورام، كما تم تداوله في الساعات القليلة الماضية.

للإشارة، أجرى ريان شرقي ومغناس أكليوش، أمسية اليوم، حصة تدريبية رفقة المنتخب الفرنسي الأولمبي بصفة عادية.