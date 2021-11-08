حقيقة إنفصال معتصم النهار عن زوجته

خرج الممثل السوري ​معتصم النهار​ عن صمته، بعد انتشار أخبار عن إنفصاله مع زوجته لين برنجكجي، خلال الساعات الأخيرة.

ونفى الفنان الخبر بمنشور له في صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

كما نشر معتصم النهار صورة تجمعه بزوجته كان طرحها متابع في صفحته، كرد أول على الأخبار التي إنتشرت.

وكانت زوجة الممثل السوري قد حذفت معظم صورها مع زوجها عن صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي قبيل إطلاق مجموعتها الجديدة للأزياء.

وهو ما أثار الجدل بين المتابعين، حول سبب هذا التصرّف، وإمكانية انفصالهما.

هذا واستبعد البعض الآخر انفصال الفنان عن زوجته، خصوصا وأنهما لا يزالان يتابعان بعضهما البعض على مواقع التواصل الإجتماعي.

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وعرف المسلسل اللبناني “صالون زهرة“، والذي عُرض على منصة شاهد vip، من بطولته النجمين نادين نسيب نجيم ومعتصم النهار، نهاية سعيدة.

وشَهِدَت الحَلقات الثلاث الأخيرة من “صالون زهرة” قصة حب أنس “معتصم النهار” وزهرة “نادين نسيب نجيم”.

كما أخرج مسلسل “صالون زهرة” جو بوعيد، وهو من تأليف نادين جابر، وبطولة نادين نجيم ومعتصم النهار.

وشارك في المسلسل طوني عيسى، وكارول عبود، ولين غزة، ورشا بلال، وأنجو ريحان، وزينة مكي، ونهلة عقل داوود، وفادي أبي سمرا، وعلي سكر.

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