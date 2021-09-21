حقيقة اعتزال دنيا وإيمي سمير غانم الفن بعد وفاة والديهما

انطلقت أنباء تؤكد أن دنيا وإيمي سمير غانم، على وشك إعلان قرار اعتزال العمل الفني، خاصة وأنهما غير قادرتان على التخلص من أحزانهما بعد وفاة والديها عقب صراع طويل مع فيروس كورونا ومضاعفاته.

وغذا هذه الأخبار، الاعتذار المفاجئ للنجمتين دنيا وإيمي سمير غانم عن حضور حفل افتتاح “أيام القاهرة للدراما العربية” رغم التأكيد سابقا على المشاركة واستلام درع تكريم النجمين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، ومن قبله الغياب عن حفل افتتاح مهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ 12.

ونفت إدارة مهرجان “أيام القاهرة للدراما العربية”، أنباء اعتزال دنيا وإيمي جملة وتفصيلا، وأكدت أن النجمتين لديهن تعاقدات على بطولة عدة أعمال فنية، وسيتم البدء بتصويرها قريبا، وكان هناك اتفاق بالفعل على حضورهن حفل الافتتاح ولكن ظروفهن النفسية لم تسمح.

وأشار ذات المصدر، لمعاناة إيمي ودنيا من فكرة الخروج مرة أخرى للناس ومواجهة مشاعر الحزن والشفقة، لافتة إلى أن إيمي تصارع أحزانها ولكنها حتى الآن غير قادرة على استعادة حياتها الطبيعية، وتحتاج إلى المزيد من الوقت للتأقلم على الوضع الجديد خاصة وأن حياتها كلها كانت مرتبطة بوالديها حتى بعد الزواج.

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