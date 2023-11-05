حقيقة البسكويت منتهي الصلاحية المقدم لأهالي غزة

رد برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، حول إدعاءات بأن البسكويت المقدم لقطاع غزة منتهي الصلاحية.

وأكدت ذات الهيئة، ان البسكويت آمن للاستهلاك حتى أوائل الشهر المقبل بحسب التاريخ المدون على العبوات ويتناوله الأهالي بمجرد توزيعه.

وأوضح البرنامج العالمي في تدوينة على حسابه في موقع “إكس” (تويتر سابقا)، أن “هذا البسكويت هو الأنسب لحالات الطوارئ. حيث تحتاج الأسر إلى تغذية مكثفة في ظروف لا تستطيع فيها الطهي”.

ويأتي ذلك ردا على الفيديو الذي انتشر عن انقلاب شاحنة مساعدات لأهالي غزة، ومزاعم بوجود بسكويت منتهي الصلاحية فيها.

.علّق مروان الجيلاني مدير جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قائلا: “هناك ناس تحاول الاصطياد في الماء العكر وطابور خامس. وهناك فيديو آخر يظهر شاحنة مساعدات فارغة وبعد فحصه وجدناه قديما. وبالفعل كان هناك شاحنة من منظمة الغذاء الدولي العالمية للأمم المتحدة. وفيها بسكويت وانقلبت بالفعل وصلاحية البسكويت لا تزال صالحة لشهر. وليس منتهي الصلاحية، والكميات ستصل للمدارس”.

وأضاف الجيلاني: “بناء على تنسيق مع الهلال الأحمر المصري يتم تحديد الأولوية في نوعيات المواد الإنسانية والإغاثية التي تدخل قطاع غزة”.

وأشار إلى أن هناك 470 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية دخلت قطاع غزة من معبر رفح منذ بدء الحرب.

مبينا أن “برنامج الأغذية العالمي” ردّت بأن البسكوت ليس منتهي الصلاحية بنسبة 100%. ويتم استخدامه في الكوارث والأزمات لأنه يحمل سُعرات حرارية قوية وطاقة. ومثالي جدّا للطوارئ للعائلات التي لا تستطيع الطبخ ويتم استخدامه في جميع أنحاء العالم في كل الأزمات..”.