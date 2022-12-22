حقيقة انفصال صابرين عن زوجها

إنتشرت خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من الأنباء حول انفصال الممثلة المصرية صابرين، عن زوجها رجل الأعمال طارق صادق.

وتناولت العديد من الصفحات والمواقع الإعلامية الخبر، واصبح ترند على مواقع التواصل الإجتماعي.

وكشفت الفنانة صابرين في تصريح خاص لـ”لها” صحة الأخبار حول انفصالها عن زوجها رجل الأعمال طارق صادق.

وقالت صابرين في تصريحها: “هو فعلاً حصل ومش هتكلم خالص علشان دي حاجة خاصة جداً.. شكرا جزيلا”.

وكان مصدر مقرب من الفنانة صابرين قد أكد صحة الخبر. وأن الطلاق تم رسمياً منذ ثلاثة أشهر بعد انفصال غير رسمي دام عاماً ونصف العام.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال صابرين كان مسلسل “أعمل إيه”، ودارت الحلقات في 45 حلقة. ويناقش موضوعات اجتماعية تشغل الأسرة المصرية، وهو من تأليف محمد الحناوي، وإخراج أحمد عبد الحميد.