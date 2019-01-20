حقيقة تبني أنغام لإبن شقيقتها الراحلة

أحدثت معايدة الموسيقار المصري محمد علي سليمان، لأبنته الفنانة أنغام بمناسبة عيد ميلادها، الجدل حول حقيقة تبنيها لإبن شقيقتها الراحلة.

حيث كتب سليمان لأبنته:” 19 يناير عيد ميلاد حبيبة بابا أنغام أم حبايب جده، عمر وعبد الرحمن، وياسين إبن المرحومه غنوة حبيبتنا”.

ووصف سليمان لأنغام بأم ياسين إبن المرحومة غنوة، دفع البعض إلى التأكيد أنها تبنته.

وأضاف والد أنغام:” أطال الله فى عمرك حبيبة بابا وزادك نجاحا وتوفيقا، ومحبة العالم أجمع بعون الله تعالى”.

كما تذكر إبنته الراحلة غنوة بالقول:” حبيبة بابا أم حبيب جده ياسين، في الجنه ونعيمها بإذن الله تعالى “.