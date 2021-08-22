حقيقة تخلي دنيا سمير غانم عن مسلسل “عالم موازي” بعد وفاة والديها

رد الفنان هشام جمال، على الشائعات المتداولة بخصوص إلغاء مسلسل عالم موازي، للنجمة دنيا سمير غانم، عقب وفاة والديها سمير غانم ودلال عبد العزيز متأثرين بإصابتهما بفيروس كورونا.

وكذب هشام جمال، والذي يشارك في المسلسل كمنتج ومخرج وممثل، الشائعة مؤكدا أن كل ما يتم تداوله عن مصير مسلسل “عالم موازي” عار من الصحة.

وسبق أن أكد هشام أنه سينتظر لحين تجاوز دنيا أزمتها النفسية جراء الحزن بعد رحيل والديها، وبعدها سيتم عقد اجتماع لصناع المسلسل لتقرير مصيره خاصة ولأنه تم تصوير جزء كبير من حلقاته.

وكان من المقرر عرض مسلسل “عالم موازي” في النصف الثاني من موسم دراما رمضان 2021، ولكن توقف تصويره بعد إصابة العديد من نجومه بفيروس كورونا أبرزهم دنيا سمير غانم ودلال عبد العزيز.