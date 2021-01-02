حقيقة تدهور الحالة الصحية ليسرا بعد إصابتها بكورونا

ردت الممثلة المصرية القديرة يسرا، على الشائعات التي تحدثت عن تدهور حالتها الصحية، إثر إصابتها بفيروس كورونا.

ووجهت يسرا رسالة إلى جمهورها عبر صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، مؤكدة استقرار حالتها الصحية.

وكتبت يسرا: “الحمد لله أنا أحسن بفضل دعائكم لي وحالتي مستقرة الحمد لله”.

وأضافت الفنانة: “لا أزال أخضع للعزل المنزلي وأتبع العلاج تحت إشراف كادر طبي مشرف، خالص الشكر والتقدير لهم”.

وتابعت الممثلة القديرة: “أشكركم جميعا من قلبي على دعائكم واهتمامكم ومشاعركم وأتمنى للجميع الشفاء والصحة”..

كما تمنت الفنانة، عاما سعيدا، إلى كل جمهورها في مصر والوطن العربي.

هذا وكانت النجمة إلهام شاهين، قد نفت سابقا جميع الشائعات التي تحدثت عن تدهور الحالة الصحية ليسرا وخضوعها للتنفس الصناعي.

وأكدت شاهين، إن حالة يسرا مستقرة، والمؤشرات في تحسن وستتعافى بأقرب وقت.